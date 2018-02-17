Годовалая девочка погибла в ДТП в Пуховичском районе

Годовалая девочка погибла, три человека пострадали в аварии, которая произошла вечером 16 февраля в Пуховичском районе.

ДТП произошло в начале девятого вечера на 47-м километре автодороги Минск — Гомель вблизи деревни Подбережье Пуховичского района.

По предварительным сведениям, 32-летняя минчанка за рулем «Пежо 107» не справилась с управлением, допустила занос автомобиля, выехала на полосу встречного движения, где врезалась в двигавшийся во встречном направлении «БМВ Х5» под управлением 33-летнего жителя Гомельской области.

Маленькая дочь минчанки погибла на месте. Сама женщина, ее пассажир, а также водитель «БМВ» с травмами различной степени тяжести госпитализированы.

По предварительной информации, погибшая девочка находилась на заднем сидении в детском удерживающем устройстве, но пристегнута не была, сообщает УВД Миноблисполкома.