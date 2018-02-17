Россиянин пытался на автомобиле прорваться в Польшу через белорусскую границу
Гражданин России пытался на автомобиле прорваться в Польшу через белорусскую грницу. Инцидент имел место вечером 16 февраля в пункте пропуска «Берестовица».
В начале десятого вечера пограничный наряд обратил внимание на легковой «Фиат», который двигался в направлении пункта пропуска со скоростью коло 120 км/ч.
«Пограничники оперативно приняли меры по недопущению несанкционированного въезда транспортного средства на территорию пункта пропуска и привели в действие средство принудительной остановки», — сообщили БелаПАН в Государственном пограничном комитете.
Водитель, игнорируя запрещающий сигнал светофора и требование пограничного наряда об остановке, продолжил движение, наехав на средство принудительной остановки, сбил закрытый шлагбаум. В результате автомобиль получил сильные механические повреждения, а водитель — травмы.
В момент происшествия в пункте пропуска находился пассажирский автобус.
Правонарушителем оказался гражданин России 1974 года рождения. После оказания медицинской помощи он был помещен ИВС Гродненской пограничной группы. Россиянину грозит до двух лет лишения свободы.
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