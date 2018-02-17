После восьми дней Олимпиады Беларусь занимает 15-е место в медальном зачете

Беларусь занимает 15-е место в медальном зачете XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане.

17 февраля вторую награду команде принесла биатлонистка Дарья Домрачева, завоевавшая серебряную медаль в масс-старте на 12,5 км. Надежда Скардино стала 7-й, Ирина Кривко — 26-й среди 30 участниц.

На данный момент в активе белорусов также «золото», которое 16 февраля завоевала фристайлистка Анна Гуськова в финале соревнований по лыжной акробатике.

В женской лыжной эстафете 4х5 км сборная Беларуси (Анастасия Кириллова, Юлия Тихонова, Полина Сероносова, Валентина Каминская) финишировала последней, на 14-й позиции (57.56,1; отставание 6.31,8 от занявшей первое место команды Норвегии).

Во фристайле (мужская акробатика) Станислав Гладченко вышел в финал, заняв в квалификации четвертое место, золотой медалист ЗОИ-2014 в Сочи Антон Кушнир и Максим Густик в число 12 сильнейших не попали.

Белорусская горнолыжница Мария Шканова не вышла на старт в супергиганте из-за проблем с ногой.

Сборная Германии продолжает лидировать в медальном зачете после розыгрыша 55 из 102 комплектов наград.

Всего медали завоевали спортсмены 25 стран:

1. Германия (9 золотых, 4 серебряные, 4 бронзовых)

2. Норвегия (7, 8, 7)

3. Нидерланды (6, 5, 2)

4. Канада (5, 5, 5)

5. США (5, 2, 2)

6. Швеция (4, 3, 0)

7. Австрия (3, 2, 4)

8. Франция (3, 2, 2)

9. Южная Корея (3, 0, 2)

10. Швейцария (2, 4, 1)

11. Италия (2, 1, 3)

12. Япония (1, 5, 3)

13. Чехия (1, 2, 2)

14. Словакия (1, 2, 0)

15. Беларусь (1, 1, 0)

16. Великобритания (1, 0, 3)

17. Польша (1, 0, 0)

18. Китай (0, 4, 1)

19. ОАР («олимпийские атлеты России») (0, 2, 7)

20. Австралия (0, 2, 1)

21. Словения (0, 1, 0)

22. Финляндия (0, 0, 3)

23. Испания (0, 0, 2)

24. Казахстан, Лихтенштейн (по 0, 0, 1).