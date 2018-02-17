Олимпиада-2018. За кого болеть белорусам 18 февраля

18 февраля в олимпийском Пхенчхане будет разыграно шесть комплектов наград. Белорусские атлеты выступят в трех дисциплинах — горнолыжном спорте, биатлоне и фристайле и горных лыжах.

вид спорта спортсмены время местное время белорусское трансляция горнолыжный спорт мужщины, гигантский слалом Юрий Данилочкин 10:15 – первая попытка 04:15 «Беларусь 5», 08:30 13:45 – вторая попытка 07:45 фристайл, мужчины Станислав Гладченко 20:00 14:00 «Беларусь 5», live конькобежный спорт, женщины, 500 м Ксения Садовская 20:56 14:56 «Беларусь 5», live

В биатлоне состоится масс-старт у мужчин (14:15 по белорусскому времени). Белорус Сергей Бочарников входит в число запасных.