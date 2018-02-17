Олимпиада-2018. За кого болеть белорусам 18 февраля

/ Спорт
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18 февраля в олимпийском Пхенчхане будет разыграно шесть комплектов наград. Белорусские атлеты выступят в трех дисциплинах — горнолыжном спорте, биатлоне и фристайле и горных лыжах.

 

вид спорта

спортсмены

время местное

время белорусское

трансляция

горнолыжный спорт

мужщины,

гигантский слалом

Юрий Данилочкин

10:15 – первая попытка

04:15

«Беларусь 5», 08:30

13:45 – вторая попытка

07:45

фристайл, мужчины

Станислав Гладченко

20:00

14:00

«Беларусь 5», live

конькобежный спорт,

женщины,

500 м

Ксения Садовская

20:56

14:56

«Беларусь 5», live

 

В биатлоне состоится масс-старт у мужчин (14:15 по белорусскому времени). Белорус Сергей Бочарников входит в число запасных.

 


Сюжет: Олимпиада в Пхенчхане

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Тэги: Олимпиада-2018 Персона: Сергей Бочарников Станислав Гладченко Юрий Данилочкин Ксения Садовская Город: Пхенчхан

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