Олимпиада-2018. За кого болеть белорусам 18 февраля
18 февраля в олимпийском Пхенчхане будет разыграно шесть комплектов наград. Белорусские атлеты выступят в трех дисциплинах — горнолыжном спорте, биатлоне и фристайле и горных лыжах.
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вид спорта
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спортсмены
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время местное
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время белорусское
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трансляция
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горнолыжный спорт
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мужщины,
гигантский слалом
Юрий Данилочкин
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10:15 – первая попытка
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04:15
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«Беларусь 5», 08:30
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13:45 – вторая попытка
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07:45
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фристайл, мужчины
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Станислав Гладченко
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20:00
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14:00
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«Беларусь 5», live
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конькобежный спорт,
женщины,
500 м
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Ксения Садовская
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20:56
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14:56
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«Беларусь 5», live
В биатлоне состоится масс-старт у мужчин (14:15 по белорусскому времени). Белорус Сергей Бочарников входит в число запасных.
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