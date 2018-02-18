Самолет совершил экстренную посадку из-за пассажира, портившего воздух

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В Вене экстренно приземлил самолет авиакомпании Transavia Airlines, который летел из Дубая в Амстердам. Причиной нештатной ситуации стал конфликт с пассажиром, который портил воздух в салоне.

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Все началось со словесных перепалок — соседи попросили мужчину быть аккуратнее и пытаться сдерживаться. Однако он никак не отреагировал на эти обращения.

Как обычно бывает в таких случаях, в ход пошли более весомые аргументы в виде кулаков. Началась драка на борту, после чего командиром корабля и было принято решение совершить экстренную посадку.


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Тэги: авиаперевозки Город: Вена

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