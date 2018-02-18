Самолет совершил экстренную посадку из-за пассажира, портившего воздух

В Вене экстренно приземлил самолет авиакомпании Transavia Airlines, который летел из Дубая в Амстердам. Причиной нештатной ситуации стал конфликт с пассажиром, который портил воздух в салоне.

Все началось со словесных перепалок — соседи попросили мужчину быть аккуратнее и пытаться сдерживаться. Однако он никак не отреагировал на эти обращения.

Как обычно бывает в таких случаях, в ход пошли более весомые аргументы в виде кулаков. Началась драка на борту, после чего командиром корабля и было принято решение совершить экстренную посадку.