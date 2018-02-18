«Вы не наблюдатель и должны выполнять указания райисполкома». В Рогачеве данные о явке избирателей прячут от членов избиркомов

/ Выборы
Просмотров: 692 Комментариев: 0

В Рогачеве данные о реальной явке избирателей на досрочном голосовании прячут от членов участковых комиссий, которые являются членами оппозиционных партий.

Такую информацию на своей странице в социальной сети сообщил сокоординатор кампании «За справедливые выборы» Сергей Калякин.

«Для того чтобы призвать правонарушителей к ответу я обратился с жалобой в Генеральную прокуратуру и Центральную избирательную комиссию», — написал Калякин.

В соответствии с действующим законодательством данная жалоба должна быть рассмотрена в воскресенье, 18 февраля.

«Если в очередной раз они спустят все на тормозах, то это будет убедительным доказательством существования в нашей стране государственной системы фальсификации выборов, в которую вовлечены все органы государственной власти», — подчеркнул политик.


Сюжет: Местные выборы-2018

Другие материалы на эту тему:
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Тэги: местные выборы-2018 Персона: Сергей Калякин Город: Рогачев

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте (0)