В Минске на избирательном участке стало плохо пожилой женщине

На одном из избирательных участков Центрального района столицы стало плохо пожилой женщине, которая пришла поучаствовать в досрочном голосовании.

Старший инспектор группы кадров Центрального РУВД лейтенант Екатерина Дорофеева, которая в это время дежурила на участке заметила, что пожилой женщине, спускавшейся по лестнице, внезапно стало плохо.

Офицер помогла женщине присесть и принесла ей воды, чтобы можно было принять лекарства. От вызова «скорой» пенсионерка отказалась.

Через некоторое время женщине стало лучше и, поблагодарив за помощь, она ушла домой.