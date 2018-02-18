Долидович: если кто-то из помогавших захочет вернуть свои деньги — я верну

Белорусский лыжник Сергей Долидович выступил со специальным заявлением по поводу своего отъезда с олимпиады в Пхёнчхане, в котором заверил всех, кто материально помогал ему во время кампании краудфандинга, что готов недовольным вернуть деньги.

«Читаю ваши комментарии. Вижу и поддержку, и критику. Сам понимаю, что хоть и не специально, но подвел людей, которые за меня переживали и которые помогли мне подготовиться к Олимпиаде. Поэтому, если кто-то из тех, кто помогал во время краудфандинга, захочет вернуть свои деньги – пишите в соцсетях или на Талаке, я верну», — заверил участник уже семи зимних Олимпиад.