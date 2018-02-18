Николай Козеко: Антона Кушнира попросту отрубили — судьи свели с нами счеты

Наставник белорусских лыжных акробатов Николай Козеко поделился своими эмоциями после непопадания в финал олимпийских соревнований олимпийского чемпиона Сочи Антона Кушнира.

По его словам, судьи «свели с нами счеты, избавившись от сильного конкурента уже на стадии квалификации».

«Вы же видели, кто именно судит: человек из Швейцарии, России, Китая... А их представители как раз соперничают с нами. Никто из тренеров не понял, чем именно провинился Кушнир. Да и сам Антон ничего не понял. Увы, заявить протест нет возможности: такая процедура просто не предусмотрена, оценки арбитров нельзя обжаловать», — заявил Козеко в эфире белорусского телевидения.

Он отметил, что Антон сделал свою работу, но «попросту отрубили».