На пожаре под Ивацевичами сильно обгорел 46-летний мужчина

46-летний мужчина сильно пострадал на пожаре в своем деревянном доме, который произошел днем в субботу, 17 февраля.

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По информации спасателей, возгорание произошла на улице Колхозной в деревне Рудня (Ивацевичский район).

«Огнем уничтожена кровля, повреждены перекрытие, стены, имущество», — отметили в региональном управлении МЧС.

Хозяин дома еще до прибытия спасателей попытался самостоятельно потушить огонь, в результате чего получил «термические ожоги 2-3 степени головы, лица, обеих рук, ног».

Как отмечается, у пострадавшего повреждено 60% тела, он госпитализирован в центральную районную больницу.