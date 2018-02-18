Норвежцы выиграли лыжную эстафету, россияне — вторые, французы — третьи

В олимпийском Пхёнчхане завершилась мужская лыжная эстафета 4 х 10 километров.

Уверенную победу в гонке отпраздновали норвежские лыжники в составе Дидрика Тёнсета, Мартина Йонсруда Сундбю, Симена Хегстада Крюгера и Йоханнеса Хёсфлота Клебо. Норвежский квартет пробежал дистанцию за 1 час 33 минуты 4,9 секунды.

На 9,4 секунды от победителя отстали россияне (Андрей Ларьков, Александр Большунов, Алексей Червоткин и Денис Спицов), на +36,9 — французы (Жан-Марк Гайяр, Морис Манифика, Клеман Парисс и Адриен Бакшайдер).

Белорусская команда была изначально заявлена в эстафету, но была вынукждена отказаться от участия из-за отъезда с Олимпиады Сергея Долидовича.