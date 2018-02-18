В Иране разбился пассажирский лайнер

Рано утром 18 февраля недалеко от иранского Семиром (провинция Исфахан) потерпел крушение пассажирский самолет ATR 72-500, совершавший рейс из Тегерана в Ясудж.

Iran Aseman Airlines passenger plane carrying about 60 people crashes near #Semirom #Isfahan province. pic.twitter.com/lKmaOR6ZWe — IRIB News Agency (@IribnewsEn) 18 февраля 2018 г.

На борту самолета Iran Aseman Airlines, по разным источникам, находилось от 50 до около 100 человек. По предварительной информации, самолет пропал с радаров через двадцать минут после взлета.

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A plane was carrying at least 60 passengers on board, crashed in #Iran The plane came down near the city of Semirom in #Isfahan province while flying between #Tehran and #Yasuj, reports say. pic.twitter.com/NbWYZCjVmi — Rasan Remzi (@RasanRemzi) 18 февраля 2018 г.

В настоящее время экстренные службы Ирана выясняют обстоятельства крушения. По данным Flightradar24, в авиапарке Iran Aseman Airlines имеется шесть самолетов ATR 72.