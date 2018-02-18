В Иране разбился пассажирский лайнер
Рано утром 18 февраля недалеко от иранского Семиром (провинция Исфахан) потерпел крушение пассажирский самолет ATR 72-500, совершавший рейс из Тегерана в Ясудж.
На борту самолета Iran Aseman Airlines, по разным источникам, находилось от 50 до около 100 человек. По предварительной информации, самолет пропал с радаров через двадцать минут после взлета.
В настоящее время экстренные службы Ирана выясняют обстоятельства крушения. По данным Flightradar24, в авиапарке Iran Aseman Airlines имеется шесть самолетов ATR 72.
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