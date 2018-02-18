«Право выбора»: во время «досрочки» власти преследовали цель визуального создания явки

Во время проведения досрочного голосования на местных выборах власть организовала избирательные «карусели» с целью визуального создания явки избирателей на участки. Об этом говорится в отчете кампании наблюдения «Право выбора».

Наблюдатели отмечают, что «карусельщики» были замечены только на тех избирательных участках, где происходило наблюдение кампанией «Право выбора».

На других же избирательных участках высокая явка, по их мнению, создавалась с помощью внесения завышенных цифр в итоговые протоколы участковых избирательных комиссий.

После обнаружения групп людей, которые голосовали по несколько раз на избирательных участках по одному из округов по выборам в Могилевский горсовет и озвучивания этой информации два наблюдателя компании «Право выбора» были лишены аккредитации.

В Минске, отмечают в кампании, на некоторых участках создавалась массовка из числа провластных наблюдателей, которые мешали следить за ситуацией на участках независимым наблюдателям.

Наблюдатели «Право выбора» зафиксировали случаи использования административного ресурса, когда на досрочное голосование приходили группами солдаты срочной службы в сопровождении подполковника, когда жителей общежитий, в частности студентов, по разным причинам заставляли голосовать досрочно.

Национальный координатор кампании наблюдения «Право выбора-2018» Алесь Силков отмечает, что власть на досрочных выборах провалила тест на демократичность.

«Вместо того чтобы показать реальную явку и предоставлять наблюдателям всю информацию о количестве проголосовавших досрочно, власть начала создавать имитацию явки с помощью «карусельщиков», что является свидетельством ее низкой институциональной поддержки, — отметил Силков. — Код 000-179 в паспорте, который был опубликован неравнодушными гражданами, — символ этой кампании. По этому коду можно было голосовать, не имея прописки, на любых избирательных участках определенного округа. Этим и воспользовались демократические активисты, успешно проголосовав по этому коду три раза».

По информации Центризбиркома, за пять дней досрочно проголосовало 34,95% избирателей.

В течение пяти дней досрочного голосования наблюдение кампании осуществлялось на 151 избирательном участке 32 избирательных округов. Всего 302 наблюдателя «Право выбора» подготовили 142 жалобы.

В кампанию наблюдения входят восемь демократических общественных и политических организаций: Объединенная гражданская партия, Белорусская партия «Зеленые», Партия БНФ, Белорусская социал-демократическая партия (Грамада), движение «За Свободу», оргкомитеты по созданию партии «Белорусская христианская демократия» и Партии свободы и прогресса, профсоюз РЭП.