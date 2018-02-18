66 человек: все находившиеся на борту разбившегося в Иране самолета погибли

По официальным данным организации гражданской авиации Ирана, в результате авиакатастрофы, которая произошла сегодня утром, выживших нет.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что, возможно, кто-то уцелел.

Однако позже официально было объявлено, что погибли все 66 человек, которые находились на борту самолета ATR 72-500 иранской авиакомпании Aseman Airlines.

Среди погибших 60 пассажиров, две стюардессы, два представителя службы безопасности, командир корабля и второй пилот.

Напомним, около Семирома (провинция Исфахан) разбился пассажирский лайнер, совершавший рейс из Тегерана в Ясудж.