Пресс-центр кампании «Право выбора» вынуждают покинуть помещение

Представителей кампании «Право выбора» вынуждают покинуть помещение культурного центра «Корпус» (ул. Машерова, 9), где 18 февраля организована работа пресс-центра по наблюдению за проходящими в Беларуси местными выборами. Об этом спустя полчаса после начала трансляции работы пресс-центра в интернете сообщил пресс-секретарь кампании Игорь Борисов.

Он сообщил БелаПАН, что руководству «Корпуса», а также организации, у которой центр арендует помещение, начали поступать звонки «сверху» с требованием прекратить трансляцию и покинуть помещение.

«Происходит беспрецедентное давление на нас и на администрацию центра, телефоны просто раскалены», — сказал Борисов.

В настоящее время представители «Права выбора» ищут новое помещение для организации работы пресс-центра.

В кампанию наблюдения «Право выбора» входят восемь демократических общественных и политических организаций: Объединенная гражданская партия, Белорусская партия «Зеленые», Партия БНФ, Белорусская социал-демократическая партия (Грамада), движение «За Свободу», оргкомитеты по созданию партии «Белорусская христианская демократия» и Партии свободы и прогресса, профсоюз РЭП.

18 февраля, в основной день голосования на выборах депутатов местных советов, представители кампании собирались работать весь день, с 8:00 до 21:30. Планировались, в частности, дискуссии на тему выборов, обсуждение фактов нарушений на разных этапах избирательной кампании, пресс-конференции политиков и наблюдателей. Работу пресс-центра предполагалось широко освещать в интернете. На 12:30 19 февраля в центре «Корпус» намечалась пресс-конференция по итогам выборов.