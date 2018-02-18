Ермошина: первые часы голосования проходят достаточно вяло

Председатель Центризбиркома Лидия Ермошина ожидает более активного голосования на выборах депутатов местных советов. По ее словам, первые часы голосования проходят достаточно вяло.

«Сведения, которые нам подают сейчас регионы, показывают незначительное прибавление к количеству избирателей по сравнению с данными досрочного голосования. По данным на 10:00, порядка 3% избирателей пришло по трем регионам, по остальным еще подсчитывают. Думаю, что в ближайшие часы следует ожидать оживления», — цитирует Ермошину БЕЛТА.

По данным ЦИК, досрочно на местных выборах проголосовали 34,95% избирателей.