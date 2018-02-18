В Гродно скорая помощь, ехавшая на срочный вызов, попала в ДТП

Вечером 17 февраля в Гродно на перекрестке улицы Белуша и Румлевского проспекта произошло ДТП с участием скорой помощи.

Микроавтобус с медиками ехал на вызов с включенными проблесковыми маячками, когда в него врезался легковой «Опель».

Водитель «Опеля» рассказал, что двигался на зеленый сигнал светофора, а скорую не увидел из-за стоявших на светофоре двух автобусов.

По предварительным данным, пострадала фельдшер скорой помощи, сообщает NewGrodno.