В Гродно скорая помощь, ехавшая на срочный вызов, попала в ДТП

/ Происшествия
Просмотров: 357 Комментариев: 0

Вечером 17 февраля в Гродно на перекрестке улицы Белуша и Румлевского проспекта произошло ДТП с участием скорой помощи.

Микроавтобус с медиками ехал на вызов с включенными проблесковыми маячками, когда в него врезался легковой «Опель».

Водитель «Опеля» рассказал, что двигался на зеленый сигнал светофора, а скорую не увидел из-за стоявших на светофоре двух автобусов.

По предварительным данным, пострадала фельдшер скорой помощи, сообщает NewGrodno.

 


Другие материалы на эту тему:

Оценка: 
Нет оценок
Тэги: ДТП скорая помощь Город: Гродно

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте (0)