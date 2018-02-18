Лукашенко принял участие в голосовании на выборах в местные советы
Александр Лукашенко принял участие в голосовании на выборах депутатов местных советов.
По традиции глава государства голосовал в Белорусском государственном университете физической культуры на избирательном участке №1 Веснянского избирательного округа № 39.
Президент Беларуси Александр Лукашенко проголосовал на выборах в местные Советы депутатов, передает корреспондент БЕЛТА. Глава государства принял участие в голосовании на участке №1 Веснянского избирательного округа №39 Центрального района Минска, который расположен в Белорусском государственном университете физической культуры.
Читать полностью: http://www.belta.by/president/view/lukashenko-prinimaet-uchastie-v-golosovanii-na-vyborah-v-mestnye-sovety-deputatov-290271-2018/
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Читать полностью: http://www.belta.by/president/view/lukashenko-prinimaet-uchastie-v-golosovanii-na-vyborah-v-mestnye-sovety-deputatov-290271-2018/
При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна
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