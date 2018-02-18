Литва не поддержит санкции ЕС против Польши

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Литовская сторона не поддержит никаких принудительных штрафных мер против любой страны-члена Европейского союза, в том числе и против Польши.

Литва не поддержит санкции ЕС против Польши
Фото пресс-службы президента Литвы

«Мы — за диалог, и не поддержим голосования в Совете ЕС по вопросу о Польше», - отметила президент Литвы Даля Грибаускайте после встречи в Вильнюсе с польским коллегой Анджеем Дудой.

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По ее словам, Вильнюс занимает четкую позицию: Литва не станет поддерживать применение каких-либо принудительных силовых методов против какой-либо страны ЕС, в том числе и против Польши, сообщает «Радио Польша».

«Мы выступаем за диалог и поиск решений. Литва не будет голосовать против Польши, однако, мы будем стараться добиться согласия», — подчеркнула литовский лидер.


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Тэги: Литва-Польша Польша-ЕС Персона: Даля Грибаускайте Анжей Дуда Город: Вильнюс

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