Литва не поддержит санкции ЕС против Польши

Литовская сторона не поддержит никаких принудительных штрафных мер против любой страны-члена Европейского союза, в том числе и против Польши.

Фото пресс-службы президента Литвы

«Мы — за диалог, и не поддержим голосования в Совете ЕС по вопросу о Польше», - отметила президент Литвы Даля Грибаускайте после встречи в Вильнюсе с польским коллегой Анджеем Дудой.

По ее словам, Вильнюс занимает четкую позицию: Литва не станет поддерживать применение каких-либо принудительных силовых методов против какой-либо страны ЕС, в том числе и против Польши, сообщает «Радио Польша».

«Мы выступаем за диалог и поиск решений. Литва не будет голосовать против Польши, однако, мы будем стараться добиться согласия», — подчеркнула литовский лидер.