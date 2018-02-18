Лукашенко о выступлении Кушнира: они просто выкинули главного конкурента из финала

Александр Лукашенко прокомментировал судейство в отношении белорусского фристайлиста Антона Кушнира на Олимпиаде в Пхенчхане.

«Они просто, откровенно вам скажу, как человек, немного в этом разбирающийся, выкинули главного конкурента из финала», — заявил глава государства 18 февраля, общаясь с журналистами на избирательном участке.

Как сообщает БЕЛТА, президент Беларуси направил в адрес президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха претензии по поводу судейства в Антона Кушнира.

«Наша федерация пыталась после этого подать протест, переговорить по-хорошему, по-доброму со своими коллегами в Пхенчхане — международной федерацией. Ответ был ясно какой. Мне пришлось ночью поднять по тревоге МИД, задействовать посольство в Республике Корея. Направить немедленно правительственную телеграмму в адрес Баха. Высказал ему всё, как я думаю, в мягкой форме. Мы это всё обнародуем. Мы прятать это не будем», — заявил Лукашенко.

По его словам, ему уже звонили из офиса президента МОК и сообщили, что дали команду разобраться и принять меры.

«Возмутилась уже вся общественность спортивная, идут сигналы, что это не нормально», — сказал Лукашенко.

Ранее главный тренер сборной Беларуси по фристайлу Николай Козеко заявил, что судьи «свели с нами счеты, избавившись от сильного конкурента уже на стадии квалификации».

«Вы же видели, кто именно судит: человек из Швейцарии, России, Китая... А их представители как раз соперничают с нами. Никто из тренеров не понял, чем именно провинился Кушнир. Да и сам Антон ничего не понял. Увы, заявить протест нет возможности: такая процедура просто не предусмотрена, оценки арбитров нельзя обжаловать», — заявил Козеко.

Комментируя журналистам ситуацию вокруг непопадания Кушнира в финал, Лукашенко также отметил, что в составе судейской коллегии были в том числе представители России, Китая и Швейцарии.

«Все они протащили в финал своих спортсменов. Они его [Кушнира] попробовали выкинуть в первой попытке квалификации, а во второй им просто ничего не оставалось, как сделать его седьмым, потому что шестеро проходили. Если бы умные были, то хотя бы в финал пустили. Но они понимали: пусти его в финал — всем будет труба. И опять белорусы два золота, как и на прошлой Олимпиаде, могут завоевать», — сказал Лукашенко.

О судьях, работавших на квалификации мужской лыжной акробатики, президент Беларуси высказался персонально:

«Я могу понять швейцарцев, не очень понимаю наших друзей китайцев и отказываюсь вообще понимать наших старших братьев — россиян. Ну, прошел Буров (российский фристайлист. — БЕЛТА), надо второго россиянина затащить. Ценой белоруса!? Зачем? Вот моральная позиция судей. Поэтому это сплошное безобразие, я его иначе объяснить не могу», — заявил Лукашенко.