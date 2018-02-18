Лукашенко намекнул, за кого проголосовал на выборах

После голосования на выборах депутатов Минского горсовета Александр Лукашенко ответил на вопросы журналистов.

Кроме всего прочего у него поинтересовались: за кого голосовал?

Лукашенко отметил, что в Беларуси тайное голосование, поэтому не принято говорить, кто за кого отдал свой голос.

«Но должен вам намек сделать: за действующего человека, который работает и приносит пользу нашему государству. Это главный мотив для меня как президента, и другого мотива, наверное, быть не может. Поэтому за активного, действующего, работающего человека», — приводит БЕЛТА слова главы государства.

Ранее, во время посещения Слуцкого сахарорафинадного комбината, Лукашенко заявил, что все больше и больше нагружает районные, городские советы депутатов, чтобы «они решали актуальные вопросы вместе с председателями рай- и горисполкомов».

По его мнению, каждый должен принять участие в выборах.