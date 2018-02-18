Лукашенко намерен побывать на сессии МОК и расшевелить это «сонное политизированное царство»

Александр Лукашенко считает, что Международный олимпийский комитет стал слишком политизированной организацией, и этот вопрос требует серьезного обсуждения.

Об этом глава государства и президент Национального олимпийского комитета Беларуси заявил 18 февраля, комментируя журналистам предвзятое, по его мнению, судейство в отношении белорусского фристайлиста Антона Кушнира на Олимпийских играх в Пхенчхане.

Кушнир, олимпийский чемпион Сочи-2014, вчера не прошел квалификацию и не сможет побороться за медали. Главный тренер сборной Николай Козеко считает, что Кушниру не дали выйти в финал судьи, представляющие конкурирующие страны.

По этому поводу Александр Лукашенко направил в адрес главы Международного олимпийского комитета письменные претензии.

«Я не думаю, что там будут приняты в нашу пользу решения. Если этих решений не будет, что дальше... Значит, думаю, что этот разговор вкупе с другими разговорами и вопросами, которые возникли в международном спорте, надо перенести на площадку Международного олимпийского комитета. За эти 20 лет, что я работаю президентом НОК, я ни разу не был на этих сессиях, но думаю, что мне надо там в ближайшее время побывать, чтобы это сонное политизированное царство немножко расшевелить. Слишком хорошо живется. Делят этих людей заранее по рангам и начинают делить медали: кто сильнее политически, тот и получает медаль. Так быть не должно!» — заявил Лукашенко, сообщает БЕЛТА.