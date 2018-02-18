Ночью в Барановичском районе сгорели два дома

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В ночь на воскресенье, 18 февраля, в Барановичском районе сгорели два, сообщили в региональном управлении МЧС.

Ночью в Барановичском районе сгорели два дома

Фото pixabay.com

Так в начале второго в деревне Миловиды на улице Молодежной произошел пожар в жилом двухэтажном кирпичном доме.

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По информации спасателей, огнем уничтожена кровля, повреждены перекрытие, внутренняя отделка дома, имущество.

В половине пятого пожар произошел в деревне Поручин в жилом кирпичном доме. Здесь также огнем уничтожена кровля, повреждены перекрытие, внутренняя отделка дома, имущество.

В настоящее время эксперты выясняют причины, которые привели к пожарам.


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Тэги: пожар Город: Барановичи

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