Кобяков пришел на участок с супругой, Кочанова — с внуком

Премьер-министр Беларуси и глава Администрации президента приняли участие в голосовании по выборам депутатов местных советов.

И Андрей Кобяков, и Наталья Кочанова голосовали на участке № 52 Веснянского избирательного округа № 39. В этом же округе, но на другом участке, голосовал и президент.

Премьер-министр пришел на участок с супругой, а глава Администрации президента — с внуком Дмитрием. «Он сам вызвался. Сказал, что пойдет со мной, хотя его родители проголосовали раньше», — пояснила Кочанова.

«Думаю, что дети должны знать, как можно участвовать в жизни своей страны. Они сейчас очень развитые, им интересно даже такое серьезное политическое мероприятие», — отметила глава Администрации президента, сообщает БЕЛТА.