Кобяков пришел на участок с супругой, Кочанова — с внуком

/ Выборы
Просмотров: 514 Комментариев: 0

Премьер-министр Беларуси и глава Администрации президента приняли участие в голосовании по выборам депутатов местных советов.

Видеофакт. Лукашенко пришел на избирательный участок без младшего сына

И Андрей Кобяков, и Наталья Кочанова голосовали на участке № 52 Веснянского избирательного округа № 39. В этом же округе, но на другом участке, голосовал и президент.

Премьер-министр пришел на участок с супругой, а глава Администрации президента — с внуком Дмитрием. «Он сам вызвался. Сказал, что пойдет со мной, хотя его родители проголосовали раньше», — пояснила Кочанова.

«Думаю, что дети должны знать, как можно участвовать в жизни своей страны. Они сейчас очень развитые, им интересно даже такое серьезное политическое мероприятие», — отметила глава Администрации президента, сообщает БЕЛТА.

 

 


Сюжет: Местные выборы-2018

Другие материалы на эту тему:
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Тэги: местные выборы-2018 Персона: Андрей Кобяков Наталья Кочанова

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте (0)