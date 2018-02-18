Ермошина: избирательные «карусели» — это бред

Председатель Центризбиркома Лидия Ермошина прокомментировала журналистам появившиеся в сети видео об избирательных «каруселях» и голосовании одним и тем же человеком на разных участках.

В частности, эксперимент провел политический активист Денис Кравчук. Он нарисовал в своем паспорте под печатью о прописке соответствующий знак, информация о котором ранее появилась в сети и который якобы дает возможность голосовать на разных участках, что и называется «каруселью».

Денис Кравчук пришел 16 февраля на избирательные участки в школах № 185 и № 201 и без проблем получил бюллетени.

Лидия Ермошина назвала это видео провокацией и представила свою версию.

«В одном месте он предъявил договор о найме жилого помещения. А во втором — сочинил слезливую сказку о том, что он бедный студент, который потерял все документы, либо их мама хранит. И сердобольные учителя, сидящие в избирательной комиссии, позволили ему проголосовать», — сказала глава ЦИК.

По ее словам, «это и послужило основой для сюжета о том, что в Беларуси на выборах якобы применяются избирательные «карусели», когда одни и те же люди голосуют на разных участках, обеспечивая таким образом нужный процент».

«Сразу могу сказать, что это бред», — заявила Ермошина.

Этот случай говорит о неумении членов избирательных комиссий противостоять подлости и хитрости, отметила председатель Центризбиркома: «Комиссия позволила себя обмануть, она несет должностную ответственность».

«Но с точки зрения морали позиции членов комиссии и обманувшего их молодого человека несопоставимы. Если с одной стороны наивность, то с другой — глупость, подлость и откровенная провокация», — сказала Ермошина, сообщает БЕЛТА.