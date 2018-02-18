Украинец Абраменко завоевал золото в лыжной акробатике, белорус Гладченко — 6-й

Завершились финальные соревнования у мужчин в лыжной акробатике. Первое золото Пхёнчхана в копилку своей сборной принес украинец Александр Абраменко.

Главный прыжок принес украинскому фристайлисту 128,51 балла. Второе место занял китаец Цзя Цзунян — 128,05, третье — россиянин Илья Буров (122,17).

Белорусский спортсмен в главном финале рискнул совершить сложную комбинацию. И если в воздухе у него все было хорошо, то с приземлением не получилось. В итоге 92,61 балла и шестое место.