Наблюдатели направили жалобы о невозможности полноценного наблюдения на участке № 118 Могилева

Наблюдатели от Могилевского правозащитного центра и Белорусской социал-демократической партии (Грамада) заявили о препятствиях для полноценного наблюдения за ходом голосования на избирательном участке № 118 в СШ № 6 Могилева.

«Наблюдатели в основной день голосования, 18 февраля, умышленно лишены возможности осуществить свое право наблюдать за выдачей бюллетеней на всех столах избирательной комиссии, а также лишены возможности наблюдать за ходом голосования и за соблюдением установленного Избирательным кодексом порядка голосования на значительной части территории участка», — говорится в жалобе, направленной 17 февраля в Могилевские областную и городскую избирательные комиссии наблюдателем от Могилевского правозащитного центра Борисом Бухелем.

Он отмечает, что столы наблюдателей установлены в два ряда и на большом расстоянии от столов комиссии. При этом они размещены таким образом, что со своих рабочих мест наблюдатели не видят стол председателя и секретаря комиссии, а также столов половины членов комиссии, так как их заслоняют кабины для тайного голосования. Также наблюдатели не видят, как и в какой момент избиратели входят в кабины для тайного голосования. К тому же наблюдателям со своих мест не видны ящик для досрочного голосования и три ящика для голосования на дому, которые будут находиться рядом со столами руководителей комиссии, сообщает Бухель.

Наблюдатель от БСДП (Грамада) Юрий Жигалов считает, что на участке № 118 невозможно качественно осуществлять наблюдение. «Обзор ограничен, наблюдатели сидят в два ряда, полностью видеть, что происходит на участке, невозможно», — заявил БелаПАН Жигалов.

В свою очередь председатель участковой комиссии № 118 Василий Китиков считает, что на его участке все в порядке, а жалобы наблюдателей неправомочны. «Жалобы неправомочны, они не соответствуют действительности. Обзор для наблюдателей есть. Видны кабины, видны урны, виден стол избирательной комиссии, урны досрочного голосования», — заявил он БелаПАН.

Председатель не согласился с мнением корреспондента БелаПАН, зарегистрированного на данном участке, что наблюдателей можно было бы разместить таким образом, чтобы они могли видеть работу всей избирательной комиссии, включая ее руководство, целиком обозревали бы процесс голосования.