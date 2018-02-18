Конькобежка Ксения Садовская заняла 30-е место на олимпийской дистанции 500 м

Белорусская конькобежка Ксения Садовская заняла 30-е место на дистанции 500 м на Олимпиаде в Пхенчхане. Забеги состоялись 18 февраля.

26-летня Садовская преодолела дистанцию за 39,64 секунды, проиграв лидеру 2,70 секунды.

Чемпионкой стала японская конькобежка Нао Кодаира, установившая новый олимпийский рекорд — 36,94. Для нее это вторая награда Пхенчхана. Кодаира была серебряным призером на дистанции 1000 м. Нынешняя Олимпиада для 31-летней спортсменки уже третья.

Второе место заняла представительница Южной Кореи Ли Сан-Хва (+0,39). На двух предыдущих олимпиадах 28-летняя кореянка именно на этой дистанции выигрывала золотые медали.

Бронзовая медаль у Каролины Эрбановой (+0,40) из Чехии. 25-летняя конькобежка участвует в третьей Олимпиаде, сегодняшняя медаль — первая.