У российского олимпийца нашли мельдоний — МОК

Международный олимпийский комитет официально уведомил российскую команду о возможном нарушении антидопинговых правил одним из спортсменов.

«Мы не называем имя спортсмена или спортсменки, а также вид спорта до результатов вскрытия пробы Б, которые станут известны предположительно в течение 24 часов», — сказал Константин Выборнов, пресс-атташе команды.

По информации газеты «Спорт-Экспресс», положительную допинг-пробу сдал керлингист Александр Крушельницкий, бронзовый призер соревнований. В его пробе нашли следы мельдония.

Тренер Дмитрий Мельников рассказал, что спортсмен действительно принимал мельдоний, но закончил это делать в 2016 году, когда препарат запретили.

Сборную России отстранили от Олимпиады в Пхенчхане из-за систематического применения допинга. МОК выдал отдельные приглашения на Игры лишь некоторым россиянам. Им разрешили выступать под олимпийским флагом.