В Минске на избирательный участок № 118 пришла «белочка»

В Минске наблюдатель от Белорусской партии «Зеленые» пришла на избирательный участок № 118 в костюме белки с антиядерной символикой.

«Образ белочки был выбран нами не случайно, — говорится в сообщении «Зеленых». — Эта избирательная кампания, как и все предыдущие, создают впечатление, что мы всей страной, как белки в колесе, крутимся на одном месте, делая вид, что куда-то движемся. Кто-то может обвинить нас в клоунаде. Но сделать эти “выборы” ещё большим цирком, чем они и так давно являются, уже невозможно».

«Пока все наблюдают за этим цирком и даже активно участвуют в нём, практически без внимания остается тот факт, что в Беларуси вот-вот запустят атомную станцию, которая на много лет загонит страну в экономическую, политическую и экологическую ловушку и лишит возможности нормального современного развития», — отмечается в сообщении.