В выборах проголосовало более 63% избирателей — ЦИК

Белорусский ЦИК обновил информацию о явке избирателей: к 16:00 проголосовали 63,66% (4 407 058 человек).

По данным ЦИК, в Брестской области проголосовало 61,41% избирателей, из них досрочно — 31,84%, в Витебской — 69,69% (34,96%), Гомельской — 68,19% (36,48%), Гродненской — 63,73% (34,55%), Минской — 63,58% (34,61%), Могилевской — 69,22% (36,36%), в Минске — 53,93% (35,69%).

На досрочном голосовании явка составила 34,95% избирателей, на 10 часов — 38,08%, 12 — 45,57%, 14 — 55,69%.

Избирательные участки закроются в 20 часов. В выборах могут участвовать почти 7 миллионов граждан Беларуси.

На предыдущих местных выборах в марте 2014 года, по данным ЦИК, проголосовало 77,4% избирателей, напоминает БелаПАН.