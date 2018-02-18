После девяти дней Олимпиады Беларусь по-прежнему 15-я в медальном зачете

Беларусь по-прежнему занимает 15-е место в медальном зачете зимних Олимпийских игр в Пхенчхане.

18 февраля в финале соревнований фристайлистов Станислав Гладченко из-за падения занял последнее шестое место (92,61 балла). Олимпийским чемпионом стал украинец Александр Абраменко (128,51).

Горнолыжник Юрий Данилочкин финишировал 54-м в гигантском слаломе (2 минуты 36,89 секунды после двух попыток; +18,85 к результату победителя, австрийца Марселя Хиршера).

В конькобежном спорте Ксения Садовская заняла предпоследнее 30-е место на дистанции 500 м (39,64 секунды; отставание 2,70 секунды от олимпийской чемпионки Нао Кодаира из Японии).

В общем медальном зачете лидерство захватила Норвегия (разыгран 61 из 102 комплектов наград):

1. Норвегия (9 золотых, 9 серебряных, 8 бронзовых)

2. Германия (9, 5, 4)

3. Нидерланды (6, 5, 2)

4. Канада (5, 5, 6)

5. США (5, 3, 2)

6. Швеция (4, 3, 0)

7. Австрия, Франция (по 4, 2, 4)

9. Южная Корея (3, 1, 2)

10. Япония (2, 5, 3)

11. Швейцария (2, 4, 1)

12. Италия (2, 1, 3)

13. Чехия (1, 2, 3)

14. Словакия (1, 2, 0)

15. Беларусь (1, 1, 0)

16. Великобритания (1, 0, 3)

17. Польша, Украина (по 1, 0, 0)

19. Китай (0, 5, 1)

20. ОАР ("олимпийские атлеты России") (0, 3, 8)

21. Австралия (0, 2, 1)

22. Словения (0, 1, 0)

23. Финляндия (0, 0, 3)

24. Испания (0, 0, 2)

25. Казахстан, Лихтенштейн (по 0, 0, 1).