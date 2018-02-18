В Киеве разгромили российский банк и культурный центр

Активисты Организации украинских националистов забросали камнями здания Сбербанка и Россотрудничества на Подоле. Они выбили входные двери, проломили окна, исписали стены и потоптались по российскому флагу.

В 13:30 около сотни представителей Добровольческого движения ОУН отправились с Майдана Независимости в направлении здания Российского центра культуры и науки в Киеве. Во время шествия участники акции выкрикивали: «Смерть России!». Проходя мимо здания Альфа-Банка, некоторые националисты бросали камни в него, но стекло не разбилось.

Полиция вовремя не помешала хулиганским действиям, хотя об акции было известно заранее, сообщает Громадське. Информации о задержанных нет.

На акции присутствовал лидер движения Николай Кохановский. Он подтвердил, что активистов не задерживали, а также отметил, что такие действия представителей движения будут продолжаться.