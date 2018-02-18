Наблюдатель от оппозиции подготовил четырнадцать жалоб — его удалили

С избирательного участка в могилевском троллейбусном парке № 1 удалили третьего наблюдателя от Объединенной гражданской партии Юрия Дорошенко.

«Причина удаления — моя активность. 23 обращения, из них 14 жалоб. Вот они меня назвали на этом основании неадекватным человеком. Был им неудобен. Я реагировал на все нарушения. По досрочному голосованию у меня было ежесекундное наблюдение. За все время досрочного голосования прошел 71 человек, а они вывесили протокол — 433 человека. Процент приписок за эти дни — свыше 500%», — заявил БелаПАН Дорошенко.

Активист уточнил, что это удаление было похоже на травлю, к которой председатель комиссии подключила псевдонаблюдателей.

«Как вы считаете, 23 обращения письменных — это адекватное поведение? И советы, и нападки, и уже в этих обращениях какие-то угрозы были», — прокомментировал удаление наблюдателя зампредседателя участковой комиссии Игорь Бондарь.

Дорошенко стал третьим наблюдателем от ОГП в Могилеве, которого удалили участковые комиссии. Ранее аккредитации лишили Владимира Гришанова (участок № 153) и Александра Царука (участок № 154).