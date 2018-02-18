В выборах проголосовало более 70% избирателей — ЦИК

ЦИК Беларуси сообщила новые данные о явке избирателей на местных выборах. К 18 часам проголосовало 70,54% или 4 882 786 человек из почти семи миллионов граждан с правом голоса.

В Брестской области проголосовало 68,31% избирателей, из них досрочно — 31,84%, в Витебской — 77,29% (34,96%), Гомельской — 76,12% (36,48%), Гродненской — 71,57% (34,55%), Минской — 70,5% (34,61%), Могилевской — 76,99% (36,36%) и в Минске — 58,2% (35,69%).

Явка на досрочном голосовании составила 34,95% избирателей.

На прошлый местных выборах в 2014 году проголосовало 77,4% избирателей.