Оппозиционер сообщил милиции о «карусельщиках» — их отвезли в РУВД и отпустили

Кандидат в депутаты Мингорсовета Николай Козлов от Объединенной гражданской партии сообщил милиции о двух эпизодах «карусели» в своем округе: когда одни и те же люди голосуют на разных избирательных участках.

Политик сообщил БелаПАН, что 14 февраля он с двумя коллегами по партии обнаружили группу из семи женщин, которых организованно привезли на микроавтобусе к столичной гимназии № 34, где располагаются два участка для голосования Старовиленского округа. Увидев, что их снимают на видеокамеру, женщины начали отворачиваться и расходиться, но позже опять собрались вместе. Как позже оказалось, все эти люди — работники РУП «Белтелеком».

Второй эпизод произошел 15 февраля около гимназии № 3, где организованы два участка того же округа. Политик вызвали милицию на двух «карусельщиков». По словам Козлова, прибывший спустя 20 минут наряд не спешил предпринимать какие-либо действия, однако впоследствии граждан, которых оппозиционеры заподозрили в фальсификации, отвезли в Центральное РУВД.

«Когда я минут через десять сам приехал в РУВД, чтобы написать заявление, то увидел, что всю эту компанию гуськом вел замначальника Центрального РУВД Александр Басов. Я сказал, что еще не успел написать заявление, на что Басов с ухмылкой ответил, что они уже во всем разобрались, и вывел этих людей из здания. Очевидно, что милиция хочет спустить это дело на тормозах. Но мы будем бороться, чтобы уголовное дело возбудили», — отметил активист ОГП.

Он написал заявление, в котором изложил свои подозрения в фальсификации выборов этими гражданами, а также упомянул об эпизоде, произошедшем 14 февраля с группой женщин.