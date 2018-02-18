В МВД «не заметили» нарушений на выборах

В Беларуси завершились местные выборы. В МВД сказали, что без нарушений.

«Предпринятые со стороны органов внутренних дел меры позволили на протяжении всего хода избирательной кампании обеспечить надлежащий уровень правопорядка в стране. Каких-либо нарушений и инцидентов, способных негативно повлиять на ход избирательной кампании, не допущено», — сказал БЕЛТА Дмитрий Курьян, начальник управления правопорядка МВД.

Сейчас милиции предстоит обеспечить безопасность при перевозке бюллетеней.

Про зафиксированные случаи принуждения к досрочному голосованию, фальсификации явки избирателей, «карусели» и другие нарушения представитель министерства не упомянул.