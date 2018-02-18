«Ночью поднял по тревоге МИД». Лукашенко рассказал как возмущался судейством Кушнира

Президент рассказал о своем возмущении судейством на Олимпиаде и письме главе Международного олимпийского комитета Томасу Баху. Отдельно он отметил ситуацию с непопаданием в финал фристайлиста Антона Кушнира.

«Вся белорусская спортивная общественность, а также представители международного сообщества, ведущие спортсмены и специалисты фристайла сходятся во мнении, что подобное действие имело целью отстранение одного из лидеров мирового уровня от участия в заключительной стадии соревнований», — говорится в письме. Выдержки из обращения президенту МОК озвучили на телеканале «Беларусь 1».

Лукашенко добавил, что сразу после выступления белорусского спортсмена поднял по тревоге МИД и задействовал посольство в Южной Корее. Он попросил Баха оперативно предпринять все меры и обеспечить беспристрастное и компетентное расследование.

Президент не исключил своего участия в одной из предстоящих сессий МОК. «Думаю, что мне надо там в ближайшее время побывать, чтобы это сонное политизированное царство немножко расшевелить. Делят этих людей заранее по рангам и начинают делить медали: кто сильнее политически, тот и получает медаль", — заключил он.