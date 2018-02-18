На избирательном участке избили и отвезли на Окрестина журналиста «Белсата»
Оператор телеканала «Белсат» Андрей Козел сообщил, что милиция разбила его головой стеклянные двери избирательного участка.
Журналист добавил, что ему нанесли четыре удара по голове.
С участка его отвезли в УВД Центрального района составлять протокол якобы за нападение на милицию. По данным Белорусской ассоциации журналистов, сейчас он находится в спецприемнике на Окрестина. Утром в понедельник над ним будет суд.
В МВД рассказали, что выборы прошли без нарушений и инцидентов.
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