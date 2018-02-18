На избирательном участке избили и отвезли на Окрестина журналиста «Белсата»

/ Выборы
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Оператор телеканала «Белсат» Андрей Козел сообщил, что милиция разбила его головой стеклянные двери избирательного участка.

Журналист добавил, что ему нанесли четыре удара по голове.

С участка его отвезли в УВД Центрального района составлять протокол якобы за нападение на милицию. По данным Белорусской ассоциации журналистов, сейчас он находится в спецприемнике на Окрестина. Утром в понедельник над ним будет суд.

В МВД рассказали, что выборы прошли без нарушений и инцидентов.

 


Сюжет: Местные выборы-2018

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Тэги: Белсат местные выборы-2018 Персона: Андрей Козел Город: Минск

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  • бульбомусора, самые мусорные существа на планете, чего еще от них ожидал белсатовец? не люблю кокозицию но бульбомусоров не люблю еще больше.
  • Им бы голову расквасить пи...
  • Ну... Если радуемся, когда бьют российских журналистов вна Украине, то не стоит огорчаться, что сами по морде получаете. Всё по-честному.
  • Ну... Если радуемся, когда бьют российских журналистов вна Украине, то не стоит огорчаться, что сами по морде получаете. Всё по-честному.