На избирательном участке избили и отвезли на Окрестина журналиста «Белсата»

Оператор телеканала «Белсат» Андрей Козел сообщил, что милиция разбила его головой стеклянные двери избирательного участка.

Журналист добавил, что ему нанесли четыре удара по голове.

С участка его отвезли в УВД Центрального района составлять протокол якобы за нападение на милицию. По данным Белорусской ассоциации журналистов, сейчас он находится в спецприемнике на Окрестина. Утром в понедельник над ним будет суд.

В МВД рассказали, что выборы прошли без нарушений и инцидентов.