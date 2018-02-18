На местных выборах проголосовало более 77% — данные ЦИК на 20:00

По итогам досрочного и основного дня голосования явка на местных выборах составила 77,05%. Проголосовали 5 333 613 человек из почти семи миллионов граждан с правом голоса, сообщает Центризбирком.

В Брестской области проголосовало 79,16 процентов избирателей, из них досрочно — 31,84 процент, в Витебской — 84,49% (34,96%), Гомельской — 80,76% (36,48%), Гродненской — 79,81% (34,55%), Минской — 77,97% (34,61%), Могилевской — 82,26% (36,36%) и в Минске — 61,41% (35,69%), сообщает БелаПАН. По всей стране на досрочном голосовании явка составила 34,95% избирателей.

На предыдущих местных выборах в марте 2014 года проголосовало 77,4% избирателей, в том числе досрочно — 32,04%. На досрочном голосовании четыре года назад явка была выше, общая — немного ниже.

Независимые наблюдатели на протяжении голосования заявляли, что власть для повышения явки использовала административный ресурс, организовала т.н. карусели, завышала цифры в итоговых протоколах участковых избирательных комиссий.