Активист БХД Валерий Билибуха переизбран депутатом сельсовета в Березовском районе

Активист оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Валерий Билибуха переизбран депутатом Первомайского сельсовета в Березовском районе Брестской области.

«Демократический депутат Валерий Билибуха вновь стал депутатом сельсовета. Против него выдвигали ветеринара, районная газета вела кампанию клеветы, но сфальсифицировать не смогли, так как в участковых комиссиях были члены Партии БНФ», — сообщил БелаПАН сопредседатель оргкомитета БХД Павел Северинец.

По его словам, Билибуха выдвигался также в райсовет, однако результаты выборов пока не известны.