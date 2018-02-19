Фотофакт. В Минске на проспекте Дзержинского «Хёнде» влетел под МАЗ

/ Происшествия
Просмотров: 726 Комментариев: 0

Дорожно-транспортное происшествие произошло в воскресенье, 18 февраля, на столичном проспекте Дзержинского.

В Минске на проспекте Дзержинского «Хёнде» влетел под МАЗ

Фотофакт. В Минске на проспекте Дзержинского «Хёнде» влетел под МАЗ

Годовалая девочка погибла в ДТП в Пуховичском районе

Как сообщили в Госавтоинспекции Минска, 35-летний водитель самосвала направлялся на стройку по проспекту Дзержинского в направлении улицы Богушевича.

Для того, чтобы заехать на строительный объект, он решил совершить разворот. Именно в этот момент в него и врезался кроссовер «Хёнде».

К счастью, в ДТП никто не пострадал.

 

 

Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома


Другие материалы на эту тему:

Оценка: 
Нет оценок
Тэги: ДТП Город: Минск

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте (0)