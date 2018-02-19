Фотофакт. В Минске на проспекте Дзержинского «Хёнде» влетел под МАЗ
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Дорожно-транспортное происшествие произошло в воскресенье, 18 февраля, на столичном проспекте Дзержинского.
Как сообщили в Госавтоинспекции Минска, 35-летний водитель самосвала направлялся на стройку по проспекту Дзержинского в направлении улицы Богушевича.
Для того, чтобы заехать на строительный объект, он решил совершить разворот. Именно в этот момент в него и врезался кроссовер «Хёнде».
К счастью, в ДТП никто не пострадал.
Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома
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