Фотофакт. В Минске на проспекте Дзержинского «Хёнде» влетел под МАЗ

Дорожно-транспортное происшествие произошло в воскресенье, 18 февраля, на столичном проспекте Дзержинского.

Как сообщили в Госавтоинспекции Минска, 35-летний водитель самосвала направлялся на стройку по проспекту Дзержинского в направлении улицы Богушевича.

Для того, чтобы заехать на строительный объект, он решил совершить разворот. Именно в этот момент в него и врезался кроссовер «Хёнде».

К счастью, в ДТП никто не пострадал.

Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома