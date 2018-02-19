В Новогрудском районе 23-летний парень до смерти забил отчима
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Трагедия произошла в деревне Валевка (Новогрудский район) в минувший четверг, 15 февраля, сообщили сегодня в МВД.
Как отмечается, труп 48-летнего механизатора местного СПК был обнаружен в его доме.
В ходе расследования правоохранители установили, что его в ссоре, после совместного распития алкогольных напитков, избил проживающий совместно 23-летний пасынок.
В настоящее время подозреваемый задержан и водворен и ИВС.
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