В Новогрудском районе 23-летний парень до смерти забил отчима

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Трагедия произошла в деревне Валевка (Новогрудский район) в минувший четверг, 15 февраля, сообщили сегодня в МВД.

Как отмечается, труп 48-летнего механизатора местного СПК был обнаружен в его доме.

В ходе расследования правоохранители установили, что его в ссоре, после совместного распития алкогольных напитков, избил проживающий совместно 23-летний пасынок.

В настоящее время подозреваемый задержан и водворен и ИВС.

 


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Тэги: убийство село Город: Новогрудок

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