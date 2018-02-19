В Витебске 34-летнего турка подозревают в убийстве бангладешки

По подозрению в совершении в Витебске убийства 29-летней гражданки Бангладеш задержан 34-летний турок.

Тревогу об исчезновении своей землячки поднял ее соотечественник. В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий уже 10 февраля удалось установить, что к исчезновению женщины причастен 34-летний гражданин Турции.

Он указал сотрудникам милиции, что спрятал тело в канализационной трубе в овраге на территории Первомайского района Витебска, отметили в совместном релизе представители областных управлений милиции, Следственного комитета и Госкомитета судебных экспертиз.

По данному факту возбуждено уголовное дело п. 6 ч. 2 ст. 139 УК (убийство, совершенное с особой жестокостью).

По данным ГКСЭ, смерть женщины наступила от механической асфиксии. Выводы судебно-химической экспертизы показали, что убитая незадолго для наступления смерти алкоголь не употребляла и в момент наступлении смерти была трезва.