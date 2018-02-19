Олимпийская чемпионка Гуськова испытала шок от разговора с Лукашенко: это что-то космическое

/ Спорт
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Белорусская фристайлистка Анна Гуськова, ставшая победительницей на Олимпиаде в Пхёнчхане в соревнованиях лыжных акробаток, поделилась своими ощущениями от поздравлений Александра Лукашенко.

По словам чемпионки, для нее это было чем-то невероятным: «Когда сам президент, грубо говоря, поздравляет тебя и говорит, что да, ты молодец… Для меня это просто что-то космически невероятное».

Она подчеркнула, что испытала шок: «Когда тебя поздравляет президент, это много стоит».


Сюжет: Олимпиада в Пхенчхане

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Тэги: поздравление президента Олимпиада-2018 Персона: Анна Гуськова Александр Лукашенко

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  • «Когда тебя поздравляет президент, это много стоит». во как загипнотизировал девочку.. даже его словами стала говорить. сомневаюсь что сама придумала!))