Олимпийская чемпионка Гуськова испытала шок от разговора с Лукашенко: это что-то космическое

Белорусская фристайлистка Анна Гуськова, ставшая победительницей на Олимпиаде в Пхёнчхане в соревнованиях лыжных акробаток, поделилась своими ощущениями от поздравлений Александра Лукашенко.

По словам чемпионки, для нее это было чем-то невероятным: «Когда сам президент, грубо говоря, поздравляет тебя и говорит, что да, ты молодец… Для меня это просто что-то космически невероятное».

Она подчеркнула, что испытала шок: «Когда тебя поздравляет президент, это много стоит».