В Минфине сообщили, когда Беларусь вернется к переговорам о новом кредите МВФ

Первый заместитель министра финансов Максим Ермолович считает, что кредиты МВФ достаточно выгодны для Беларуси и должны рассматриваться государством в качестве приоритетных.

Как отметил чиновник в журнале «Финансы, учет, аудит», «программа сотрудничества с МВФ сохраняет свою актуальность».

По его словам, к новым переговорам с МВФ можно вернуться после анонсированных реформ в экономике. Он считает, что такой возврат состоится примерно в 2020-2021 годах.

«К этому времени Беларусь уже внедрит новые механизмы управления государственным сектором, создаст условия для эффективного развития частных организаций, реализует меры по улучшению инвестиционного климата и совершит иные необходимые шаги (например, в части тарифов на услуги ЖКХ», — пояснил чиновник.