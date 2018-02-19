В Ивацевичском районе бесправник разбил «Шкоду», врезавшись в дерево

Дорожно-транспортное происшествие произошло в Ивацевичском районе поздно ночью в воскресенье, 18 февраля.

Как сообщили в Госавтоинспекции Брестской области, примерно в 02:15 на трассе Р-6 «Ивацевичи — Пинск — Столин» 29-летний житель деревни Оброво на «Шкоде-Октавия» на 13 километре не справился с управлением и вылетел кювет, где врезался в дерево.

Сотрудники ГАИ установили, что в момент аварии водитель не был пристегнут ремнем безопасности. Также выяснилось, что мужчина был лишен 9 апреля минувшего года прав за пьянство за рулем.

Мужчина в результате ДТП получил телесные повреждения и был госпитализирован в реанимацию центральной районной больницы.