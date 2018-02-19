Британская академия кино назвала лучшие фильмы и актеров
В Лондоне прошла церемония вручения премий BAFTA (Британская академия кино и телевизионных искусств).
Вот все лауреаты:
Лучший фильм — «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».
Лучший британский фильм — «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».
Выдающийся дебют британского сценариста, режиссера или продюсера — «Я не ведьма» (режиссер и сценарист Рунгано Ниони, продюсеры Эмили Морган и Мэри Бурк).
Лучший фильм на иностранном языке — «Служанка».
Лучший актер — Гари Олдман («Темные времена»).
Лучшая актриса — Фрэнсис МакДорманд («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»).
Лучший актер второго плана — Сэм Рокуэлл («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»).
Лучшая актриса второго плана — Эллисон Дженни («Тоня против всех»).
Лучший режиссер — Гильермо дель Торо («Форма воды»).
Лучший оригинальный сценарий — («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»).
Лучший адаптированный сценарий — «Зови меня своим именем».
Лучшая операторская работа — «Бегущий по лезвию 2049».
Лучший монтаж — «Малыш на драйве».
Лучший дизайн костюмов — «Призрачная нить».
Лучший грим/прически — «Темные времена».
Лучший анимационный фильм — «Тайна Коко».
Лучшая музыка — «Форма воды».
Лучшие визуальные эффекты — «Бегущий по лезвию 2049».
Лучший документальный фильм — «Я вам не негр».
Восходящая звезда (зрительское голосование) — Дэниэл Калуя.
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