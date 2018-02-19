Британская академия кино назвала лучшие фильмы и актеров

В Лондоне прошла церемония вручения премий BAFTA (Британская академия кино и телевизионных искусств).

Вот все лауреаты:

Лучший фильм — «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».

Лучший британский фильм — «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».

Выдающийся дебют британского сценариста, режиссера или продюсера — «Я не ведьма» (режиссер и сценарист Рунгано Ниони, продюсеры Эмили Морган и Мэри Бурк).

Лучший фильм на иностранном языке — «Служанка».

Лучший актер — Гари Олдман («Темные времена»).

Лучшая актриса — Фрэнсис МакДорманд («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»).

Лучший актер второго плана — Сэм Рокуэлл («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»).

Лучшая актриса второго плана — Эллисон Дженни («Тоня против всех»).

Лучший режиссер — Гильермо дель Торо («Форма воды»).

Лучший оригинальный сценарий — («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»).

Лучший адаптированный сценарий — «Зови меня своим именем».

Лучшая операторская работа — «Бегущий по лезвию 2049».

Лучший монтаж — «Малыш на драйве».

Лучший дизайн костюмов — «Призрачная нить».

Лучший грим/прически — «Темные времена».

Лучший анимационный фильм — «Тайна Коко».

Лучшая музыка — «Форма воды».

Лучшие визуальные эффекты — «Бегущий по лезвию 2049».

Лучший документальный фильм — «Я вам не негр».

Восходящая звезда (зрительское голосование) — Дэниэл Калуя.