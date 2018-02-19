19-летняя студентка из Туркменистана совершила суицид, спрыгнув с моста

В Киеве сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям ведут поиски тела 19-летней студентки из Туркменистана, которая прыгнула в Днепр с моста Патона.

Как отметили спасатели, поисками девушки занимаются водолазы аварийно-спасательного отряда спецназа ГСЧС, водолазы КГГА, межрегионального центра быстрого реагирования Ромны, а также спасатели мобильного спасательного центра ГСЧС Украины.

По информации СМИ, спрыгнувшая с моста девушка была студенткой Нациоанльного медицинского университета имени Богомольца. Девушка исчезла еще в конце января.

Киевским правоохранителям стало известно, что трагедия произошла еще 30 января. Девушка вышла на станции метро «Днепр», дошла до моста Патона и прыгнула в реку.

«Нам хотелось бы верить, что Мукаддас жива, но, к сожалению, камеры видеонаблюдения засняли момент, как она прыгнула», — рассказал глава туркменской диаспоры Ровшанбек Розметов.

Он предполагает также, что девушка могла покончить жизнь самоубийством из-за проблем с видом на жительство в Украине.