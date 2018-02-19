Фотофакт. Порошенко передал матери Михаила Жизневского инвалидную коляску

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Накануне празднования Дня Героев Небесной сотни посол Украины в Беларуси Игорь Кизим встретился с родителями Героя Украины Михаила Жизневского, которые проживают в Гомеле.

Порошенко передал матери Михаила Жизневского инвалидную коляску
Фото пресс-службы посольства Украины

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«Вспоминая о своем сыне, родители героя выразили благодарность украинской власти за оказанную им поддержку и увековечения памяти Михаила. Во время встречи, посол, от имени президента Украины Петра Порошенко, передал Нине Васильевне Жизневской инвалидную коляску, необходимую ей в связи с обострением проблем с опорно-двигательным аппаратом», — сообщили в посольстве Украины в Беларуси.

Также поднимался вопрос организации лечения для родителей Михаила в одном из ведущих украинских санаториев.


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Тэги: Беларусь-Украина инвалидная коляска Герой Украины Небесная сотня Персона: Михаил Жизневский Игорь Кизим Нина Жизневская Город: Гомель

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  • Надо же, на добрые дела тоже способны... Ради такого стоило сыночка в жертву принести...
  • Надо же, на добрые дела тоже способны... Ради такого стоило сыночка в жертву принести...