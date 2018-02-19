Фотофакт. Порошенко передал матери Михаила Жизневского инвалидную коляску

Накануне празднования Дня Героев Небесной сотни посол Украины в Беларуси Игорь Кизим встретился с родителями Героя Украины Михаила Жизневского, которые проживают в Гомеле.

Фото пресс-службы посольства Украины

«Вспоминая о своем сыне, родители героя выразили благодарность украинской власти за оказанную им поддержку и увековечения памяти Михаила. Во время встречи, посол, от имени президента Украины Петра Порошенко, передал Нине Васильевне Жизневской инвалидную коляску, необходимую ей в связи с обострением проблем с опорно-двигательным аппаратом», — сообщили в посольстве Украины в Беларуси.

Также поднимался вопрос организации лечения для родителей Михаила в одном из ведущих украинских санаториев.